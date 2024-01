Nutrien Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Aktienkurs von Nutrien hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um -21,26 Prozent entwickelt, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,52 Prozent, wobei Nutrien mit 10,74 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Nutrien liegt bei 56,34 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 50,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating "Neutral" für die Aktie.

Langfristig gesehen wird die Nutrien-Aktie laut Analystenmeinungen als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 4 Bewertungen sind 2 positiv, 2 negativ und keine neutral. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel wird auf 72,25 CAD festgesetzt, was eine zukünftige Performance von -3,74 Prozent bedeuten würde. Auf dieser Basis erhält die Aktie insgesamt das Rating "Neutral" von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen, wobei sich eine Abweichung von -9,54 Prozent ergibt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.