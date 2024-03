Nutrien Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Das Anleger-Sentiment für die Nutrien-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit acht Tagen, an denen positive Themen dominierten, und nur drei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen hat sich jedoch das Interesse der Anleger auf vor allem negative Themen verlagert, was dazu geführt hat, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Tiefergehende Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Bei den Analystenbewertungen der Nutrien-Aktie ergibt sich ein "Neutral"-Rating, basierend auf insgesamt 3 Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate, wobei 2 als "Gut", 0 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" bewertet wurden. Kurzfristig betrachtet, wird die Aktie derzeit mit einem "Gut" bewertet, basierend auf einer Einschätzung von 1 "Gut" und 0 "Neutral" oder "Schlecht" innerhalb eines Monats. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, liegt bei 71,33 CAD, was einem Abwärtspotenzial von -0,72 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 71,85 CAD. Insgesamt erhält Nutrien somit ein "Neutral"-Rating auf dieser Analyseebene.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse weist die Nutrien-Aktie derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,64 auf, was 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Chemiebranche liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nutrien bei 77,57 CAD liegt, während die Aktie selbst bei 71,85 CAD notiert. Dies führt zu einer Distanz von -7,37 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 69,61 CAD, was zu einem Abstand von +3,22 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus dieser Sicht. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".