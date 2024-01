Nutrien Aktie: Geht es jetzt los?

Die kanadische Düngemittel- und Agrarchemikalienfirma Nutrien weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,77 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche hat einen Wert von 3,57 Prozent, was zu einer Differenz von +0,2 Prozent zur Nutrien-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussionen über Nutrien in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen hin. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Trotzdem wurden auch acht Handelssignale festgestellt, davon zwei positive und sechs negative, was zu einer abschließenden Bewertung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Nutrien in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Nutrien in den letzten 12 Monaten um 25,85 Prozent niedriger. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -11 Prozent verzeichnet, liegt Nutrien mit 14,84 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Nutrien derzeit bei 82,54 CAD. Da der Aktienkurs selbst bei 71,3 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -13,62 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 74,94 CAD angenommen, was für die Nutrien-Aktie einer aktuellen Differenz von -4,86 Prozent entspricht und damit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".