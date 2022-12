Nutrien Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nutrien":

Nutrien weist am 24.12.2022, 09:28 Uhr einen Kurs von 100.64 CAD an der Börse Toronto auf. Das Unternehmen wird unter "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien" geführt.

Wie Nutrien derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Nutrien. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Nutrien daher eine "Hold"-Einschätzung. Es gab außerdem ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal "Sell", 0 mal "Buy"). Da mehr Verkauf- als Kaufsignale zu verzeichnen waren, liegt für dieses Kriterium eine "Sell" Bewertung vor. Insgesamt erhält Nutrien von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 12 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Nutrien-Aktie sind 9 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Nutrien vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 101,64 CAD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (100,64 CAD) ausgehend um 0,99 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Nutrien von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13,02. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Nutrien zahlt die Börse 13,02 Euro. Dies sind 86 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Chemikalien" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 95,27. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.