Nutriband Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Nutriband wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 59,38 Punkten, was bedeutet, dass die Nutriband-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Gleiches gilt für den RSI25, der bei 54,44 liegt und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Nutriband liegt derzeit bei 2,93 USD, während der Aktienkurs selbst bei 2,32 USD liegt, was einem Abstand von -20,82 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 2,4 USD angenommen, was einer Differenz von -3,33 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Nutriband wurde in den letzten zwei Wochen mehrheitlich negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch das Stimmungsbild der Anleger ist insgesamt negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Nutriband als durchschnittlich bzw. gering eingestuft werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Grundlage der Sentiments und des Buzz im Internet.