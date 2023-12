Nutriband Aktie: Was soll das denn werden?

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Nutriband wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Analyse ergab eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmungsänderung. Insgesamt wird Nutriband daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Nutriband derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Nutriband wird als neutral eingeschätzt, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen in den sozialen Medien aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für Nutriband, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Jedoch wird die Aktie auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der einfachen Charttechnik führt.