Nutriband Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Nutriband hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. Trotz vereinzelter positiver Diskussionen an zwei Tagen, dominierte an den restlichen fünf Tagen eine negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nutriband-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 59 und der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 44,53, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen liegt im neutralen Bereich. Daher erhält die Nutriband-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die Nutriband derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,91 USD, während der Kurs der Aktie bei 2,799 USD liegt, was einer Abweichung von -3,81 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,42 USD, was einer Abweichung von +15,66 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Gut".