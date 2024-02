Nutex Health Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL":

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral. Überwiegend positiv war die Diskussion an sechs Tagen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war keine Diskussion über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nutex Health zu verzeichnen. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Hinsichtlich der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,29 USD für den Schlusskurs der Nutex Health-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,122 USD, was einem Unterschied von -57,93 Prozent entspricht, und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,17 USD weist mit einem letzten Schlusskurs von ebenfalls 0,122 USD (-28,24 Prozent Abweichung) eine "Schlecht"-Rating auf. Die Nutex Health-Aktie erhält somit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 30 Punkte, was darauf hindeutet, dass Nutex Health momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 79,77, was bedeutet, dass Nutex Health hier überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird Nutex Health für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Daher erhält Nutex Health für diesen Faktor die Einschätzung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Nutex Health somit als "Gut"-Wert eingestuft.