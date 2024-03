Nutanix-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Nutanix-Aktie wird aufgrund der technischen Analyse mit einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht eingestuft. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 39,37 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 63,43 USD lag, was einem Unterschied von +61,11 Prozent entspricht.

Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (54,47 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +16,45 Prozent darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nutanix also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Analysten schätzen die Nutanix-Aktie auf langfristiger Basis ebenfalls als "Gut"-Titel ein, da von insgesamt 18 Analysten 1 eine positive Bewertung abgegeben hat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht. Trotzdem vergeben die Analysten insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Nutanix-Aktie mit einer Rendite von 125,02 Prozent deutlich über dem Durchschnitt der "Informationstechnologie"-Branche liegt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche liegt die Rendite mit 124,82 Prozent weit darüber.

Der Relative Strength-Index ergibt einen Wert von 26,77 für den RSI7, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und einen Wert von 40,45 für den RSI25, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.