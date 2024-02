Nutanix-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit S.p.A":

Die Aktie von Nutanix wurde in den letzten Monaten unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet und bewertet.

Was die Diskussionsintensität betrifft, hat sich gezeigt, dass die Aktivität im Netz im Durchschnitt war. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Nutanix-Aktie einen Wert von 37,2 für den RSI7 und 40,72 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 37,9 USD, während der letzte Schlusskurs bei 58,76 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 52,22 USD ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Aktie von Nutanix wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 0 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungen und Analysen eine gemischte Einschätzung für die Aktie von Nutanix.