Nutanix Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend positiv für das Unternehmen Nutanix. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nutanix-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI hat einen Wert von 35, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 28,32 liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Nutanix.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Nutanix-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von +59,41 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine Abweichung von +15,87 Prozent zeigt.

Jedoch weist Nutanix derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,21 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.