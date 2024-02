Nutanix Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen wesentliche Veränderungen in Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz von Nutanix festgestellt werden. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird Nutanix daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Nutanix derzeit bei 56,18 USD und damit 9 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Hingegen ergibt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Einstufung als "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +50,13 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Nutanix derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,24 % im Bereich "Software". Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Nutanix eingestellt waren. Von insgesamt 12 Tagen waren 11 positiv und 1 negativ, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Nutanix eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung. Insgesamt wird Nutanix daher von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.