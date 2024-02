Nutanix Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Softwarefirma Nutanix erhält gemischte Bewertungen in Bezug auf ihre Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, was 2,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik als "Schlecht".

In den sozialen Medien zeigt sich eine überwiegend positive Stimmung gegenüber Nutanix. In den letzten Tagen gab es acht positive und zwei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Nutanix eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Aus technischer Sicht erhält Nutanix ebenfalls positive Bewertungen. Der Schlusskurs der Aktie lag am letzten Handelstag bei 56,48 USD, was einem Unterschied von +60,91 Prozent im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Tage (35,1 USD) entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (47,14 USD) liegt der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+19,81 Prozent). Somit erhält die Nutanix-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertung abgegeben, welche als "Gut" eingestuft wurde. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Somit erhält die Nutanix-Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend erhält Nutanix gemischte Bewertungen, wobei die Dividendenpolitik als verbesserungsbedürftig eingestuft wird, während die Anlegerstimmung, die technische Analyse und die Analysteneinschätzungen positiver ausfallen.