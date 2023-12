Nutanix Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für die Nutanix-Aktie beträgt der RSI 34,25, was sie als "Neutral" klassifiziert. Der RSI25 liegt bei 20,83, was einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage entspricht. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nutanix-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 32,38 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 47,69 USD deutlich darüber liegt, mit einer Abweichung von +47,28 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (41,43 USD) wird übertroffen, mit einer Abweichung von +15,11 Prozent. Insgesamt erhält die Nutanix-Aktie auf dieser Grundlage ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Nutanix-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 48,6 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt nur um 7,73 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +40,88 Prozent für Nutanix. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7,51 Prozent, und Nutanix übertraf diesen Durchschnittswert um 41,1 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Nutanix-Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Nutanix im Vergleich zur Branche Software eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,28 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.