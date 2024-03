Nutanix Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Aktie von Nutanix wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf einer Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Nutanix vor. Insgesamt erhält Nutanix daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Nutanix beträgt 0 Prozent und liegt damit leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Nutanix als "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Nutanix-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 41,77 USD, während der letzte Schlusskurs bei 63,62 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +52,31 Prozent im Vergleich, wodurch Nutanix eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 59,18 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+7,5 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Nutanix aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.