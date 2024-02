Nutanix Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Stimmung unter den Anlegern für Nutanix ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei Nutanix bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher erhalten die Dividendenpolitik von Nutanix eine "Neutral"-Bewertung von Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nutanix-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 35,42 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 57,08 USD liegt daher deutlich darüber (+61,15 Prozent). Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs von 47,83 USD ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+19,34 Prozent Abweichung).

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Nutanix von Analysten als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 1 "Gut"-Bewertung und 0 "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 0 USD, was einer Erwartung in Höhe von -100 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".