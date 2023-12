Nutanix Aktie: Das ist Wahnsinn!

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Nutanix eingestellt waren. Es gab in den letzten 12 Tagen keine negative Diskussion, und an zwei Tagen waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Nutanix daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Wer derzeit in die Aktie von Nutanix investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Software einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,28 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Neben der Diskussionsintensität in den sozialen Medien lässt sich auch die Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie von Nutanix hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit die Einstufung "Schlecht" für Nutanix in diesem Punkt.

Von Analysten wird die Nutanix-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. In dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Nutanix vor. Alles in allem erhält Nutanix eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.