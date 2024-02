Nutanix Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Nutanix-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 36, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 24,96, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Nutanix.

Von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten für die Nutanix-Aktie waren alle Bewertungen "Gut". Somit ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Nutanix-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Nutanix vor, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Die Dividendenrendite der Nutanix-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 2,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs verglichen.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Nutanix-Aktie ein Durchschnitt von 35,1 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 56,48 USD, was einem Unterschied von +60,91 Prozent entspricht und zu einer positiven "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt deuten auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.