Nutanix Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Aktie von Nutanix wurde in den letzten zwölf Monaten insgesamt von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Von diesen Bewertungen waren 1 gut, 0 neutral und 0 schlecht. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Nutanix, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0 USD, während der letzte Schlusskurs bei 57,37 USD liegt, was auf eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent deutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schüttet Nutanix im Vergleich zum Branchendurchschnitt derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,17 Prozentpunkte weniger als die durchschnittlichen 2,17 % ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei Nutanix keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Nutanix in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung für die Aktie.