Nutanix Aktie: DAS heißt noch nichts

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Nutanix mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht bewertet, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie eine Rendite von 48,6 Prozent erzielt, was 39,34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt 10,79 Prozent, wobei Nutanix aktuell 37,82 Prozent über diesem Wert liegt.

Obwohl die Aktie eine positive Rendite aufweist, erhält sie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik aufgrund des aktuellen Verhältnisses von Dividende zu Aktienkurs. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nutanix-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis.

Insgesamt erhält die Nutanix-Aktie gemäß der Analyse eine "Neutral"-Bewertung.