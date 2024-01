Nutanix Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Bei der Nutanix liegt der RSI bei 66,12, was auf eine neutrale Situation hinweist und weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin und erhält daher die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Nutanix auf 32,78 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 45,86 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +39,9 Prozent liegt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 42,16 USD einen Abstand von +8,78 Prozent auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie der Nutanix auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft wird. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen liegen 1 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" vor. Die durchschnittliche Analystenerwartung liegt bei einem Kursziel von 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie die Bewertung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Nutanix diskutiert, sodass die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält. Anleger zeigen sich größtenteils positiv und neutral eingestellt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.