Nutanix Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. Das Stimmungsbarometer zeigte über einen Zeitraum von 14 Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Nutanix gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Nutanix zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet laut unserer Messung kaum Veränderungen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor, weshalb die Nutanix-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Seiten der Analysten erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, was 2,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 2,19) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Nutanix-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.