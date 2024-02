Nutanix Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Anleger. An 13 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nutanix diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" und ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen beträgt der RSI für die Nutanix-Aktie 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 28,32, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Zusammenfassend ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung insgesamt ein "Gut"-Rating für Nutanix.

Die Dividendenrendite von Nutanix beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,21 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse erhält die Nutanix-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 37,1 USD, während der aktuelle Kurs bei 59,14 USD liegt, was zu einer Abweichung von +59,41 Prozent führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 51,04 USD über dem aktuellen Schlusskurs, was eine Abweichung von +15,87 Prozent darstellt und somit zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.