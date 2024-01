Nutanix Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Für die Nutanix-Aktie liegt der RSI bei 20,79, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 28,37, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild ergibt somit ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent in Relation zum aktuellen Kursniveau, was 2,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 2,18) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Nutanix-Aktie eine Bewertung von "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung.

Bei einem aktuellen Kurs von 54,96 USD ist die Nutanix-Aktie inzwischen um +19,12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +58,66 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Nutanix-Aktie insgesamt als "Gut" eingeschätzt, basierend auf 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Nutanix vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 0 USD angesiedelt, was eine Performance von -100 Prozent ergeben würde, da der aktuelle Kurs bei 54,96 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion vergibt für die gesamte Analysteneinschätzung ein Rating von "Gut".