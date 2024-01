Nutanix Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI) oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI von Nutanix liegt bei 9,93 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25 beträgt 26,95, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut".

Beim Vergleich des Aktienkurses von Nutanix mit anderen Unternehmen der "Software"-Branche zeigt sich eine Performance von 48,6 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien im Durchschnitt um 8,55 Prozent, was einer Outperformance von +40,06 Prozent für Nutanix entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 10,14 Prozent, wobei Nutanix 38,46 Prozent darüber liegt. Diese Überperformance führt zu einer Einstufung als "Gut" in dieser Kategorie.

Langfristig gesehen wird die Nutanix-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, mit einem Verhältnis von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel wird auf 0 USD festgelegt. Dies würde eine zukünftige Performance von -100 Prozent bedeuten, da die Aktie derzeit bei 53,52 USD gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Auch das Sentiment und der Buzz im Netz spielen eine Rolle bei der Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität rund um die Nutanix-Aktie zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Gut" für Nutanix.