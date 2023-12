Nutanix Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Nutanix wird von Analysten mehrheitlich positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 19,16, was ebenfalls auf eine positive Bewertung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 21,41 und bestätigt die positive Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Nutanix im vergangenen Jahr eine Rendite von 48,6 Prozent erzielt, was 48,9 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Software" liegt die Rendite sogar um 47,86 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt als positiv bewertet.

Auch die Anleger-Stimmung ist überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen wurden Nutanix von privaten Anlegern in sozialen Medien besonders positiv bewertet, und auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine positive Bewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sowohl die Analysten-Bewertung, die technische Analyse des Aktienkurses als auch die Anleger-Stimmung darauf hindeuten, dass Nutanix eine positive Empfehlung darstellt.