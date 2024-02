Nutanix Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Anleger. An 13 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nutanix gesprochen. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In den letzten Wochen konnte bei Nutanix keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Da keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen registriert wurden, wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit in Bezug auf das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Nutanix in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Aktienkurs von Nutanix hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 102,97 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -3,41 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Nutanix im Branchenvergleich eine Outperformance von +106,38 Prozent erreicht hat. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 576,33 Prozent, wobei Nutanix um 473,36 Prozent unter diesem Wert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Nutanix in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nutanix-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 35 und wird daher als "Neutral" bewertet, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 28,32, was darauf hinweist, dass Nutanix auf dieser Basis überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Nutanix.