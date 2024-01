Nutanix Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die aktuelle technische Analyse der Nutanix zeigt, dass der Aktienkurs von 44,96 USD mit einer Entfernung von +37,62 Prozent vom GD200 (32,67 USD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 41,98 USD, was einem Abstand von +7,1 Prozent entspricht, und somit ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Nutanix-Aktie als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die langfristige Meinung von Analysten zu Nutanix ist positiv, mit einer Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Nutanix vor, und das Kursziel der Analysten wird auf 0 USD festgelegt, was einer prognostizierten Performance von -100 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Prognose wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, während die Redaktion das Rating für die gesamte Analysteneinschätzung als "Gut" vergibt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 83,93 Punkten, was darauf hinweist, dass Nutanix überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Nutanix weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Nutanix-Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Nutanix liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,25 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.