Nutanix Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die technische Analyse der Nutanix-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 32,38 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 47,69 USD liegt damit deutlich darüber, mit einer Abweichung von +47,28 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 41,43 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +15,11 Prozent entspricht. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Nutanix-Aktie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen zur Nutanix-Aktie geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen überwiegend mit positiven Themen rund um Nutanix, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche konnte Nutanix in den letzten 12 Monaten eine Performance von 48,6 Prozent erzielen, während der Durchschnitt der Branche nur um 7,73 Prozent stieg. Dies bedeutet eine Outperformance von +40,88 Prozent im Branchenvergleich, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Nutanix mit 41,1 Prozent über dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Allerdings schüttet Nutanix im Vergleich zur Branche Software keine Dividende aus, was zu einer niedrigeren Dividendenrendite von 0% im Vergleich zu den üblichen 2,28% führt und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie.