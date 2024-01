Nutanix Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Aktienkurs von Nutanix im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt eine Rendite von 48,6 Prozent, was mehr als 39 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Software"-Branche beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate 10,54 Prozent, wobei Nutanix mit 38,07 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Nutanix liegt bei 66,12, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Stimmung hat sich für Nutanix in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Nutanix bekommt dafür eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Nutanix mittlerweile auf 32,78 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 45,86 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +39,9 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 42,16 USD, was einen Abstand von +8,78 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Daher wird die Gesamtnote für Nutanix als "Gut" vergeben.