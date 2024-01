Nutanix Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die technische Analyse der Nutanix-Aktie zeigt positive Trends. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 33,47 USD, während der aktuelle Schlusskurs bei 50,31 USD liegt, was einer Abweichung von +50,31 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 43,5 USD, was einer Abweichung von +15,66 Prozent entspricht, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Nutanix daher auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 14,94, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 30 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt wird das Rating für diese Kategorie als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung zu Nutanix ist ebenfalls positiv, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Gut"-Einstufung erzielt.

Bei der Dividendenrendite schneidet Nutanix mit 0 Prozent schlechter ab als der Branchendurchschnitt von 2,2 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse der Nutanix-Aktie überwiegend positive Trends, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.