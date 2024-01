Nutanix Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Nutanix hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 48,6 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 11,33 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Nutanix eine Outperformance von +37,27 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,5 Prozent im letzten Jahr, und Nutanix lag 39,1 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wurde Nutanix in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz rund um Nutanix betrifft, so lässt sich über einen längeren Zeitraum beobachten, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine positive Änderung erfahren, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Nutanix in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Nutanix zeigt einen Wert von 34,25, was zur Einstufung "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 20,83 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Nutanix mittlerweile auf 32,38 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 47,69 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +47,28 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 41,43 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit +15,11 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls ein "Gut" erhält. Insgesamt wird Nutanix daher mit der Gesamtnote "Gut" bewertet.