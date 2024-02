Nutanix Aktie: Der Knaller!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Gesprächsstimmung der Anleger überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Nutanix. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nutanix-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 37,27 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 58,34 USD weicht somit um +56,53 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht ebenfalls einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (51,31 USD) liegt mit einer Abweichung von +13,7 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Nutanix-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Nutanix-Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Nutanix aus dem letzten Monat, und das Kursziel der Analysten wird bei 0 USD angesiedelt. Dies würde eine zukünftige Performance von -100 Prozent bedeuten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Gesamtbewertung der Analysteneinschätzung lautet jedoch "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Nutanix-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 45, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage (31,08) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Nutanix.