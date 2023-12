Nutanix Aktie: Der Knaller!

Der Aktienkurs von Nutanix verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 48,6 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche durchschnittlich um 5,68 Prozent, was bedeutet, dass Nutanix eine Outperformance von +42,93 Prozent erzielte. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von 5,91 Prozent deutlich überdurchschnittlich ab, nämlich um 42,69 Prozent. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Nutanix liegt bei 35,77, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, beträgt 19, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie eine Einstufung als "Gut" vergeben.

Analysten bewerten die Nutanix-Aktie aktuell ebenfalls mit "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, sodass Nutanix insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse erhält.

Die Anlegerstimmung für Nutanix war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab 12 Tage lang keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Nutanix eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.