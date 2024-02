Nutanix Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Marubeni":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Nutanix liegt der RSI bei 62,56 und wird daher als "Neutral" eingestuft, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 beträgt 38, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zur "Software"-Branche hat die Nutanix in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +105,85 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -2,88 Prozent gefallen sind. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite jedoch 476,66 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividendenrendite betrifft, weist die Nutanix derzeit eine Rendite von 0 % aus, während der Branchendurchschnitt ("Software") bei 2,24 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse ist die Nutanix mit einem Kurs von 56,18 USD aktuell +9 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +50,13 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.