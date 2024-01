Nutanix Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Dividendenrendite von Nutanix liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,25 Prozent in der "Software"-Branche liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. In Bezug auf den Aktienkurs hat Nutanix im vergangenen Jahr eine Rendite von 48,6 Prozent erzielt, was 39,17 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 9,44 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt 10,85 Prozent, was Nutanix um 37,76 Prozent übertrifft. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Langfristige Meinungen von Analysten deuten ebenfalls auf eine positive Einschätzung der Nutanix-Aktie hin, da keine negativen Bewertungen vorliegen. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten positiv bewertet, obwohl das Kursziel bei 0 USD angesiedelt ist, was eine negative Performance von -100 Prozent bedeuten würde. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Dennoch erhält die Aktie basierend auf der Gesamtbewertung der Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Nutanix ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Anleger-Stimmung insgesamt wird daher als "Gut" bewertet.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Nutanix bei der Dividendenpolitik Schwächen zeigt, aber in Bezug auf den Aktienkurs und das Anleger-Sentiment positiv bewertet wird. Die langfristige Einschätzung der Analysten deutet ebenfalls auf eine gute Performance hin.