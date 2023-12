Nutanix Aktie: Bestätigung für den Knaller!

In den letzten Wochen wurde bei Nutanix eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen gezeigt hat. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Nutanix daher eine Bewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" konnte Nutanix im vergangenen Jahr eine Rendite von 48,6 Prozent erzielen, was 48,9 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Software" beträgt 0,74 Prozent, wobei Nutanix aktuell um 47,86 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Da es keine aktuellen Analystenupdates gibt, erhält die Nutanix-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.