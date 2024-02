Nutanix Aktie: Die Bären zittern!

Der Aktienkurs von Nutanix hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 102,97 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -0,07 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Nutanix im Branchenvergleich eine Outperformance von +103,03 Prozent erreicht hat. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte Nutanix mit einer mittleren Rendite von -0,1 Prozent im letzten Jahr um 103,06 Prozent über diesem Durchschnittswert liegen. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 2,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik von Nutanix als "Schlecht". Die Dividende wird hierbei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Bei Nutanix wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussion im Internet gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In der technischen Analyse wird die Nutanix derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes verläuft bei 38,23 USD, während der Kurs der Aktie bei 58,23 USD liegt, was einer Abweichung von +52,31 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 52,71 USD zeigt eine Abweichung von +10,47 Prozent, was ebenfalls einem "Gut"-Rating entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Gut".