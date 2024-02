Nuscale Power-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "NuScale Power":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator, um die Stimmung bezüglich einer Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über die Aktie von Nuscale Power diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch die Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Nuscale Power beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Aktie von Nuscale Power langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 3 Bewertungen als "Gut", keine neutralen und keine schlechten Bewertungen. Die aktuelle Beurteilung der Analysten ergibt ein Kursziel von durchschnittlich 10,25 USD, was einer erwarteten Steigerung um 291,22 Prozent entspricht.

Die Stimmungslage in den sozialen Medien gegenüber Nuscale Power hat sich in den letzten vier Wochen positiv verändert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht signifikant verändert.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Nuscale Power ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend wird die Aktie von Nuscale Power insgesamt positiv bewertet, sowohl hinsichtlich des Anleger-Sentiments, der Analysteneinschätzung, des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien, als auch des Relative-Stärke-Index. Die Aktie erhält daher eine insgesamt "Gut"-Bewertung.