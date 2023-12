Nuscale Power Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "NuScale Power":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie leisten. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Nuscale Power zeigte interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Nuscale Power-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, basierend auf 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 13,25 USD angesiedelt. Dies würde einer erwarteten Performance von 268,06 Prozent entsprechen, da derzeit 3,6 USD für die Aktie gezahlt werden. Die Gesamtbewertung der Redaktion für die Analysteneinschätzung ist daher insgesamt "Gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Nuscale Power von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen diskutiert. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Nuscale Power mit -44,19 Prozent Abstand vom GD200 (6,45 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 3,41 USD auf, was ein "Gut"-Signal darstellt. Unter dem Strich wird der Kurs der Nuscale Power-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.