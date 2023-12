Nuscale Power Aktie: Der weitere Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI der Nuscale Power liegt bei 33,05, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 45,83, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Nuscale Power bei 6,55 USD verläuft. Da der Aktienkurs bei 3,48 USD liegt und damit einen Abstand von -46,87 Prozent aufweist, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 3,52 USD, was einer Differenz von -1,14 Prozent und somit einem neutralen Signal entspricht. Zusammenfassend ergibt sich hieraus eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz wird deutlich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität zeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Langzeitstimmung für die Aktie von Nuscale Power.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Anleger haben sich hauptsächlich positiv über das Unternehmen Nuscale Power ausgetauscht, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt lassen die verschiedenen Analysen und Bewertungen den Schluss zu, dass das Rating für die Aktie von Nuscale Power neutral bis positiv ausfällt.