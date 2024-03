Nuscale Power Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "NuScale Power":

In den letzten zwei Wochen wurde Nuscale Power von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Nuscale Power wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Nuscale Power-Aktie positiv bewertet. Von insgesamt 3 Bewertungen waren 3 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 10,25 USD, was eine potenzielle Performance von 44,77 Prozent bedeutet. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion als "Gut" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Nuscale Power-Aktie als neutral bewertet. Sowohl der RSI7 (7,26) als auch der RSI25 (17,21) führen zu einer "Gut"-Einstufung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung, eine langfristig positive Einschätzung der Analysten und eine neutrale Bewertung basierend auf dem Relative Strength-Index für die Nuscale Power-Aktie.