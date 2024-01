Nuscale Power Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier zum aktuellen Zeitpunkt "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Nuscale Power wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 93,18 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Nuscale Power-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 60,06, was bedeutet, dass Nuscale Power weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Nuscale Power eingestellt waren. Es gab insgesamt zwei positive und 11 negative Tage, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung aufgrund der Stimmungsanalyse führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nuscale Power-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert beträgt aktuell 6,02 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,53 USD liegt, was einer Abweichung von -57,97 Prozent entspricht. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, während die Rate der Stimmungsänderung zum Positiven tendiert. Daher erhält Nuscale Power insgesamt eine "Gut"-Einstufung.