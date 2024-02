Nuscale Power Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "NuScale Power":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Dabei werden die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Nuscale Power bei 81,82, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei der Nuscale Power bei 49. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt erhält die Nuscale Power daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Nuscale Power-Aktie negative Werte aufweisen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 5,32 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,59 USD liegt, was einer Abweichung von -51,32 Prozent im Vergleich entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 2,87 USD über dem letzten Schlusskurs von 2,59 USD, was einer Abweichung von -9,76 Prozent entspricht. Auf Basis trendfolgender Indikatoren erhält die Nuscale Power daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich der Nuscale Power in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. Allerdings wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Nuscale Power über einen längeren Zeitraum eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Daher erhält die Nuscale Power in diesem Punkt die Einstufung "Gut".