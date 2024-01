Nuscale Power Aktie: Chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "NuScale Power":

Die langfristige Meinung der Analysten zur Nuscale Power-Aktie ist insgesamt positiv. Von insgesamt 2 Bewertungen sind 2 gut und 0 neutral oder schlecht. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, und das Kursziel der Analysten liegt bei 13,25 USD. Dies würde eine zukünftige Performance von 302,74 Prozent bedeuten, da die Aktie derzeit bei 3,29 USD gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 78,18 Punkten, was bedeutet, dass die Nuscale Power-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 38,39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Themen rund um den Wert waren ebenfalls negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergab eine gute Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.