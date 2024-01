Nuran Wireless Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die technische Analyse von Nuran Wireless zeigt, dass sich die Aktie in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien hat sich das Stimmungsbild für Nuran Wireless in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde in diesem Zeitraum weniger über das Unternehmen gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen überwiegend negativ, aber in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nuran Wireless zeigt eine Ausprägung von 66,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 70 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.