Nuran Wireless Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI der Nuran Wireless liegt bei 72,73, was als „überkauft“ eingestuft wird. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, weist einen Wert von 68,29 auf und wird daher als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich damit eine Einstufung als „Schlecht“.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien waren zuletzt überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Nuran Wireless zu finden. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als „Gut“.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Nuran Wireless bei 0,23 CAD verläuft, was zu einer Einstufung als „Schlecht“ führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,1025 CAD und damit 55,43 Prozent unter der GD200. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich mit einem Wert von 0,14 CAD eine negative Differenz von 26,79 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als „Schlecht“ führt.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung rund um die Aktie, werden auch aus dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet abgeleitet. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zu Nuran Wireless zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Bewertung als „Schlecht“ führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem „Neutral“-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Nuran Wireless bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".