Nur noch 2 Monate, bis diese Beschäftigungsmaßnahme Besorgnis erregt, sagt der Ökonom

Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Paul Krugman hat davor gewarnt, dass sich die Wirtschaft möglicherweise schneller dreht, als die meisten denken und dass die US-Notenbank mit ihrer aggressiven Reaktion auf die steigende Inflation über das Ziel hinausgeschossen sein könnte. Was geschah: Krugman meldete sich am Mittwoch bei Twitter Inc (NYSE:TWTR) zu Wort, um sich zur Inflation und zur Stärke des US-Arbeitsmarktes zu äußern. "Ich glaube nicht,… Hier weiterlesen