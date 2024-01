Mit Nuode Investment wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien bezüglich Nuode New Materials war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Nur an einem Tag dominierte eine negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen waren keine besonderen Themen von Interesse für die Anleger zu erkennen. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Der Aktienkurs von Nuode New Materials hatte im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,38 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Industrie" eine Unterperformance von 36,96 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt bei 1,7 Prozent, was bedeutet, dass Nuode New Materials aktuell um 37,08 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Nuode New Materials liegt aktuell bei 54,05, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 67, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für den RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nuode New Materials-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,63 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 5,24 CNH liegt, was einer Abweichung von -20,97 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,79 CNH) liegt der letzte Schlusskurs mit -9,5 Prozent darunter. Somit erhält die Aktie auch gemäß der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Anlegerstimmung positiv ist, der Aktienkurs jedoch eine Unterperformance aufweist und auch die technische Analyse auf eine negative Entwicklung hindeutet. Daher ist Vorsicht geboten bei Investitionen in Nuode New Materials.