Die Nuode Investment-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Aktienkurs von Nuode New Materials zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Industriebranche eine Rendite von -35,38 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -1,14 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt Nuode New Materials mit 34,24 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, zeigt für Nuode New Materials aktuell einen Wert von 92,5, was als überkauft eingestuft wird. Für den RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 75, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI mit "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Nuode New Materials deuten auf eine negative Stimmung und Einschätzungen hin. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend negative Meinungen und Themen zu dem Unternehmen geäußert, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie als "Schlecht" anzusehen ist.

Das Sentiment und der Buzz rund um Nuode New Materials zeigen ebenfalls eine Zunahme an negativen Kommentaren in den sozialen Medien und weisen auf eine negative Stimmung der Marktteilnehmer hin. Die Aktie erhält daher auch hier eine "Schlecht"-Bewertung. Die steigende Aufmerksamkeit und Diskussionen führen zu einer insgesamt negativen Bewertung der Aktie.